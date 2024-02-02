Полісся перехопило нападника, який виступав за прямого конкурента за чемпіонство УПЛ

Житомирське Полісся 2 лютого оголосило про підсилення атакувальної лінії команди. Дебютант УПЛ уклав контракт із бразильським форвардом Мендешем Кравейру Венделлом Габріелем.

Контракт із 19-річним футболістом із Бразилії розрахований на 4 роки. Венделл вже взяв участь в офіційній презентації у своєму новому клубі.

Читайте також Перехопили в англійського клубу: Полісся підписало гравця збірної України

Зимове підсилення атаки

Цікаво, що український футбол не стане новинкою для бразильського нападника, який у середині серпня 2023-го року перебрався із рідного Палмейраса до Дніпра-1 у статусі вільного агента. Щоправда, Венделл Габріел виступав за юнацьку команду дніпрян U-19.

У рідній Бразилії теж виступав на юніорському та молодіжному рівнях. За першу команду Палмейраса так і не заграв. За Палмейрас U-20 зіграв 10 матчів, у яких відзначився одним голом.

У чемпіонаті U-19 бразилець провів на полі загалом 499 хвилин у 14 матчах та відзначився дев’ятьма забитими м’ячами.

Венделл – гравець Полісся / Фото житомирського клубу

Відзначимо, що клуб із Житомира вже підписав контракти із захисником Богданом Михайліченком та легіонером Яссіном Фортюном.

Пригадаємо, що Полісся закінчило перше коло української першості, де є дебютантом сезону-2023/2024, на 3-му місці. У 17-ти турах "вовки" набрали 32 бали, випередивши на одне очко Шахтар, який йде третім. До несподіваного лідера сезону Кривбаса та другого Дніпра-1 відставання лише у 2 пункти.