Калініна на характері пробилась в 1/4 фіналу престижного турніру у Римі

Друга ракетка України Ангеліна Калініна провела свій матч 1/8 фіналу WTA 1000 в італійському Римі. Українська тенісистка переграла на своєму шляху американку Медісон Кіз.

Медісон Кіз – Ангеліна Калініна 1:2 (6:2, 2:6, 4:6)

Прихильники тенісу побачили 2-годинний трилер на римському корті. Зустріч розпочалась взагалі не на користь українки. Кіз доволі легко взяла три гейми поспіль та створила для себе комфортну перевагу 3:0, повідомляє 24 Канал.

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Четвертий гейм із брейком взяла Калініна та розмочила нуль у своїй графі – 3:1. Однак далі американська тенісистка взяла ще два гейми поспіль та стала у кроці від перемоги у першій партії 5:1.

У сьомому геймі Ангеліна взяла подачу суперниці та скоротила відставання від Медісон до трьох геймів 5:2. Але сталось так, що цей гейм став останнім виграшним для українки у стартовій партії.

У восьмому геймі Кіз закінчила перший сет на свою користь 6:2.

У другому сеті українка перевернула гру з ніг на голову – чотири поспіль виграні гейми від Калініної. Далі наша тенісистка дещо віддала ініціативу, якою дещо скористалась американка. Кіз взяла два гейми, а рахунок партії став 2:4.

Однак вже у наступному геймі Кіз програла свою подачу 2:5. Знову восьмий гейм став останнім, але цього разу у другому сеті та на користь українки – 2:6.

Єдина серед українок, яка зіграла в 1/8 фіналу

Доля путівки у чвертьфінал вирішувалась у третьому сеті. Цього разу жодна з тенісисток не хотіла віддавати перемогу, а партія ледь не дійшла до тай-брейку. За рахунку 3:5 на користь Калініної, Кіз під нуль взяла свою подачу та скоротила відставання до 4:5.

Однак навіть це не допомогло Медісон здобути перемогу. Калініна у затяжному десятому геймі вирвала звитягу у суперниці з США – 4:6.

Відео переможного розіграшу Калініної

Ангеліна Калініна на характері пробилась у чвертьфінал WTA 1000 у Римі, вона стала першою тенісисткою, яка пробилась у наступну стадію змагань. Майбутня суперниця українки буде відома за підсумками матчу Каміли Осоріо (Колумбія) – Беатріс Хаддад Мая (Бразилія). Їх поєдинок вже розпочався.