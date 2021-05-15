Україна показала найкращий результат в історії чемпіонатів Європи з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання завершила виступи на чемпіонаті Європи-2021. Україна продемонструвала найкращий результат в історії чемпіонатів Європи.
На чемпіонаті Європи у змаганнях з артистичного плавання було розіграно 10 комплектів нагород. Україна виступала у восьми дисциплінах та у всіх підіймалася на подіум.
До слова Справжня феєрія: Україна виборола четверте "золото" на ЧЄ з артистичного плавання
Усього збірна України виграла 8 медалей в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи-2021 – 4 "золота" та 4 "срібла".
За кількістю нагород Україна перша в заліку. Однак нашу збірну випереджає Росія, у якої більше золотих медалей.
Медальний залік Євро-2021 з артистичного плавання
1. Росія – 6 "золото"
2. Україна – 4 "золота", 4 "срібла"
3. Іспанія – 3 "срібла", 1 "бронза"
4. Греція – 2 "срібла", 1 "бронза"
5. Білорусь – 1 "срібло", 2 "бронзи"
- Вісім нагород – це найбільша кількість медалей, які Україна вигравала у рамках одного чемпіонату Європи з артистичного плавання.
- Разом з тим, чотири "золота" – абсолютно найкращий результат в історії збірної України.