Україна показала найкращий результат в історії чемпіонатів Європи з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання завершила виступи на чемпіонаті Європи-2021. Україна продемонструвала найкращий результат в історії чемпіонатів Європи.

На чемпіонаті Європи у змаганнях з артистичного плавання було розіграно 10 комплектів нагород. Україна виступала у восьми дисциплінах та у всіх підіймалася на подіум.

До слова Справжня феєрія: Україна виборола четверте "золото" на ЧЄ з артистичного плавання

Усього збірна України виграла 8 медалей в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи-2021 – 4 "золота" та 4 "срібла".

За кількістю нагород Україна перша в заліку. Однак нашу збірну випереджає Росія, у якої більше золотих медалей.

Медальний залік Євро-2021 з артистичного плавання

1. Росія – 6 "золото"

2. Україна – 4 "золота", 4 "срібла"

3. Іспанія – 3 "срібла", 1 "бронза"

4. Греція – 2 "срібла", 1 "бронза"

5. Білорусь – 1 "срібло", 2 "бронзи"