Медаль об'єднала всіх депутатів: як Беленюка зустріли у Верховній Раді

Олімпійський чемпіон та депутат Верховної Ради Жан Беленюк виступив на церемонії, приуроченій до 30-річчя НОК України.

Жан Беленюк – чемпіон Олімпіади-2020. Він єдиний з нашої збірної завоював золоту медаль в Токіо. До Беленюк олімпійське золото з греко-римської боротьби вигравав тільки один українець – В'ячеслав Олійник. Було це в 1996 році.

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– Які слова ти чув найчастіше після Олімпійських ігор?

– Хочу відволіктися на секундочку і привітати всіх з цим святом. Це дійсно велике свято, дякую організаторам. І ще один момент. Тут присутні багато родичів наших олімпійців, моя мама, хочу, щоб ми всі їм поплескали.

З приводу поздоровлень - в першу чергу, всі вітають, в другу, просять подивитися олімпійську медаль, тому що вона в одному екземплярі і, напевно, користується деяким попитом.

– Останнім часом із собою медаль?

– Ні, я вже втомився її з собою брати постійно – лежить удома.

– Мені здається, що під час твого фіналу в Україні все зупинилося – всі вболівали за тебе.

– З одного боку, це і добре, з іншого – як подивитися. Люди, сама знаєш, як ставляться до народних депутатів, кажуть, що сам не працює і іншим не дає, тому дивлячись з якого боку подивитися.

Але мені дуже приємно, вдячний всім, хто вболівав і переживав за наших олімпійців. Ми відчували цю підтримку.

– Як тебе зустріли на роботі?

– Зустріли добре, багато фотографувалися - навіть представники інших фракцій. Золота медаль об'єднала весь парламентський зал, – сказав Беленюк.

"Золото" Беленюка на Олімпіаді