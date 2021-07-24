Медаль Білодід на Олімпійських іграх: як українські політики і зірки вітають спортсменку

24 липня 2021 , 19:11
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Джерело:

24 канал

Дарія Білодід 24 липня виборола першу медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо. З історичною "бронзою" спортсменку вже привітав президент Володимир Зеленський. Окрім того, теплі слова привітання Білодід надсилають політики і українські зірки.

Як відомі українці вітають Білодід

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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що "ця "бронза" стала першою в історії України для жіночого дзюдо". 

Є перша медаль України на Олімпійських іграх. Вітаю Дарію Білодід, яка виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кілограмів,
– заявив Єрмак.

Українська спортсменка Лілія Подкопаєва заявила, що Білодід – українська гордість і героїня. 


Подкопаєва привітала Білодід / Скриншот 24 каналу

Спортсмен та політик Жан Беленюк назвав Білодід "розумничкою". Він зауважив, що спортсменка – лише на початку свого шляху.


Беленюк звернувся до Білодід / Скриншот 24 каналу

Телеведучий Анатолій Анатоліч також привітав спортсменку з "бронзою".
 

Анатоліч привітав Білодід / Скриншот 24 каналу

Ведучий Андрій Бєдняков подякував Білодід за медаль і запевнив, що "золото буде на наступній олімпіаді".


Привітання Білодід від Бєднякова / Скриншот 24 каналу

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна описала перемогу Білодід словом "гордість".
 

Саніна вітає Білодід  / Скриншот 24 каналу
 
Кулінарний експерт Євген Клопотенко бурхливо відреагував на "бронзу" Білодід. 

ЄЄЄЄЄЄЄЄ, в Україні є перша модель,
– написав Клопотенко.


Привітання від Клопотенка  / Скриншот 24 каналу
 
Телеведуча Катя Осадча також не стримала позитивних емоцій.  

 "Дашо, пишаємося", – написала вона.


Осадча долучилася до привітань Білодід / Скриншот 24 каналу

Тенісистка Еліна Світоліна також долучилася до привітань.


Реакція Світоліної на перемогу Білодід / Скриншот 24 каналу

"Бронза" Білодід: головне

  • Дарія Білодід 24 липня виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо. Вона "здолала" ізраїльтянку Широ Рішоні.
  • Спортсменка зізналася, що віддала "всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо".
Автор: Мар'яна Бекало