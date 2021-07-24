Медаль Білодід на Олімпійських іграх: як українські політики і зірки вітають спортсменку
Джерело:24 канал
Дарія Білодід 24 липня виборола першу медаль на Олімпіаді-2020 у Токіо. З історичною "бронзою" спортсменку вже привітав президент Володимир Зеленський. Окрім того, теплі слова привітання Білодід надсилають політики і українські зірки.
Як відомі українці вітають Білодід
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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що "ця "бронза" стала першою в історії України для жіночого дзюдо".
Є перша медаль України на Олімпійських іграх. Вітаю Дарію Білодід, яка виборола бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кілограмів,
– заявив Єрмак.
Українська спортсменка Лілія Подкопаєва заявила, що Білодід – українська гордість і героїня.
Подкопаєва привітала Білодід / Скриншот 24 каналу
Спортсмен та політик Жан Беленюк назвав Білодід "розумничкою". Він зауважив, що спортсменка – лише на початку свого шляху.
Беленюк звернувся до Білодід / Скриншот 24 каналу
Ведучий Андрій Бєдняков подякував Білодід за медаль і запевнив, що "золото буде на наступній олімпіаді".
Привітання Білодід від Бєднякова / Скриншот 24 каналу
Саніна вітає Білодід / Скриншот 24 каналу
ЄЄЄЄЄЄЄЄ, в Україні є перша модель,
– написав Клопотенко.
Привітання від Клопотенка / Скриншот 24 каналу
"Дашо, пишаємося", – написала вона.
Осадча долучилася до привітань Білодід / Скриншот 24 каналу
Тенісистка Еліна Світоліна також долучилася до привітань.
Реакція Світоліної на перемогу Білодід / Скриншот 24 каналу
"Бронза" Білодід: головне
- Дарія Білодід 24 липня виграла першу медаль України на Олімпіаді в Токіо. Вона "здолала" ізраїльтянку Широ Рішоні.
- Спортсменка зізналася, що віддала "всі сили, які тільки залишилися, адже останню сутичку проводила на голден скор, це неймовірно важко і виснажливо".