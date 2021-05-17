McLaren представив історичну ліврею боліду на гран-прі Монако: фото

Команда Формули-1 McLaren представила особливу історичну ліврею боліда, яку буде використовувати на гран-прі Монако. Етап у Монако відбудеться вже 20 – 23 травня.
Нові кольори McLaren
Проєкт був розроблений разом з одним зі спонсорів McLaren – американською нафтовою компанією Gulf Oil.
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Раніше McLaren ніколи не виступав з такою лівреєю у Формулі-1. Схожий дизайн використовувався у 1997 році у Ле-Мані.
Тоді машина McLaren F1 GTR Longtail з бортовим номером 41 фінішувала другою в легендарному марафоні.
Розфарбування боліду покликане нагадати про той період історії, коли командою ще керував її засновник Брюс Макларен, адже співпраця з Gulf почалося вже у 60-і роки.
Комбінезони гонщиків та уніформа команди також будуть у кольорах Gulf.
- Після чотирьох етапів McLaren посідає 3 місце у Кубку конструкторів. На п'яти британцям наступає Ferrai.