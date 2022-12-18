Хет-трик у фіналі ЧС: Мбаппе знову зрівнює рахунок проти Аргентини – відео

На 118 хвилині фіналу чемпіонату світу-2022 між збірними Аргентини та Франції рахунок знову рівний – 3:3. Кіліан Мбаппе оформив хет-трик у головному матчі ЧС-2022.

Божевільний фінал споглядає увесь світ. Французи ніяк не хочуть діставати білий прапор, а навпаки до кінця б'ються за честь своєї країни.

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Не дивлячись на сльози радості Ді Марії, який уже був готовий святкувати перемогу Аргентини і фіналі, Кіліан Мбаппе знову вирівнює шанси команд. Нападник ПСЖ під тиском усього стадіону реалізовує свій другий пенальті у матчі на 118 хвилині поєдинку. 11-метровий призначили після того, як м'яч влучив у руку одному з гравців латиноамериканської збірної. Мбаппе оформив хет-трик у фіналі, він другий гравець в історії, якому це вдалось. Першим був англієць Джефрі Херст у фіналі 1966 року, пише 24 канал.

Гол Кіліана Мбаппе: