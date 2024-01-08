Домовленість досягнута: Мбаппе визначився зі своїм майбутнім – де продовжить кар'єру француз

Одна з найдовших трансферних саг вже зовсім скоро може добігти свого кінця. У Кіліана Мбаппе 30 червня 2024 року закінчується угода із ПСЖ, тому вже з 1 січня він має право без дозволу паризького клубу підписувати попередній контракт із новим клубом.

Протягом останніх 5 років ім'я француза пов'язували з чутками щодо можливого трансферу до мадридського Реала. Цьому переходу постійно щось заважало, а віднедавна в послугах Мбаппе зацікавився також англійський Ліверпуль.

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Мбаппе залишить ПСЖ наприкінці сезону

Проте "червоні" все ж таки не змогли переконати зіркового футболіста перейти саме до них. За інформацією видання Footmercato, нападник ПСЖ та збірної Франції остаточно вирішив, у якому клубі продовжить кар’єру в сезоні-2024/2025.

Повідомляється, що гравець прийняв пропозицію "королівського клубу" та досяг домовленості, що доєднається до іспанського колективу влітку 2024 року на правах вільного агента. Як зазначалося раніше, заради цього він готовий відмовитися від бонусу за лояльність у розмірі 70-80 мільйонів євро від ПСЖ, щоб здійснити свою мрію та нарешті стати частиною "вершкових".

Також в іспанській пресі була інформація про те, що Кіліан Мбаппе вже знайшов собі будинок у Мадриді, тож усе більше деталей вказує на те, що зірковий француз своє майбутнє бачить саме в Реалі.