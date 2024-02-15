Мбаппе ухвалив рішення: зірковий форвард залишить ПСЖ наприкінці сезону

Епопея стосунків Кіліана Мбаппе та Парі Сен-Жермена наближається до завершення. Наступний сезон нападник розпочне у новій команді.

Наприкінці червня 2024 року завершується контракт Кіліана Мбаппе з французьким ПСЖ. Влітку зірка світового футболу покине команду, якій віддав сім років ігрової кар'єри.

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Ще одна зірка залишить ПСЖ

Про своє рішення Мбаппе повідомив президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаїфі. Наразі сторони узгоджують умови розставання.

Офіційне оголошення про відхід Мбаппе відбудеться найближчими місяцями. Кіліан мав можливість автоматично продовжити угоду, але не скористався цим правом. Фактично француз матиме право вести перемовини з новим роботодавцем.

25-річний форвард залишить ПСЖ на правах вільного агента. Тож новому клубу він дістанеться безплатно. За даними Transfermarkt, вартість Мбаппе становить 180 мільйонів євро.

Кар'єра Мбаппе у ПСЖ