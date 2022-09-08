Мбаппе забив найкращий гол тижня в Лізі чемпіонів, Левандовський – найкращий гравець

В Лізі чемпіонів після першого ігрового тижня визначилися з найкращим голом та гравцем туру. Перемогу здобули Кіліан Мбаппе та Роберт Левандовський.

За версією УЄФА, найкращим голом першого туру став влучний удар Мбаппе у ворота Ювентуса. Форвард ПСЖ оформив дубль в цьом матчі, і відзначили його перший гол, який він забив вже на п'ятій хвилині після закидання Неймара.

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Відео голу Мбаппе

Також серед претендентів були голи Грімальдо (Бенфіка), Сане (Баварія) та Феррана Торреса (Барселона)

Щодо найкращого гравця, то тут перемогу здобув Роберт Левандовський. В матчі за Барселону він оформив хет-трик у ворота Вікторії. Він випередив Сане та Мбаппе, а також Зелінські з Наполі.

Відеоогляд мату Барселона – Вікторія