Мбаппе вирішив відмовитися від виступів за олімпійську збірну Франції

Нападник Кіліан Мбаппе вирішив не виступати за олімпійську збірну Франції на Іграх в Токіо влітку 2021 року. На таке рішення гравця наштовхнули дві причини.

З 21 липня по 7 серпня 2021 року в Японії триватимуть літні Олімпійські ігри. Там запланований і виступ футбольних збірних, серед яких і олімпійська збірна Франції.

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За цю збірну міг виступити і форвард Кіліан Мбаппе. Але він відмовився від ідеї зіграти на Олімпіаді-2020.

За даними Le Parisien, причин для відмови у Мбаппе були дві. Перша з них – накопичена втома до кінця сезону. Мбаппе планує виступити на Євро-2020 зі збірною Франції. Фінальний поєдинок запланований на 11 липня. Тож у гравця не буде часу на відпочинок після виснажливого сезону. Відтак і в новий сезон він увійде з втомою, що може відзначитися на його здоров'ї та ігрових кондиціях.

Друга причина – це роздуми про майбутнє. Якщо точніше – ймовірний перехід гравця в новий клуб. Влітку 2022 року у Мбаппе закінчується контракт з ПСЖ. І він поки не підписав нову угоду, відхиливши вже три пропозиції свого клубу. Цілком ймовірно, що якщо до літа 2021 року керівництву ПСЖ не вдасться підписати з гравцем новий контракт, то його виставлять на трансфер, щоб він не покинув клуб безкоштовно через рік. І саме вирішення цього питання – залишатися у ПСЖ чи переходити в іншу команду, Мбаппе планує здійснити в міжсезоння. Він не хоче, щоб воно відволікало його під час Євро-2020, і не хоче з думками про це їхати на Олімпіаду. Тож вирішив відмовитися від Олімпійських ігор, щоб мати час на роздуми

Для олімпійської збірної Франції втрата Мбаппе буде доволі відчутна. Адже гравцеві 22 роки, і він вкладався в ліміт (на Олімпіаді виступають збірні віком до 23 років з можливістю залучити до трьох гравців без вікових обмежень). І навіть прохання президента Французької федерації футболу Ноеля Ле Гре не змінили думку Мбаппе.

При цьому у Мбаппе залишається шанс виступити на Олімпіаді. Його можуть включити до олімпійської збірної Франції на іграх 2024 року. Їх прийматиме Париж.