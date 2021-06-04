Мбаппе відмовив команді мрії у 2014 році: причина, яка зірвала перехід у Реал

У 2014 році французький нападник Кіліан Мбаппе міг опинитись у Реалі. Футболіст розповів про причину, яка зупинила його переїзд у столицю Іспанії.

Несподівана відмова Мбаппе

22-річний нападник збірної Франції ще 7 років тому міг перейти у мадридський Реал. Більшість футболістів лише мріють про таку можливість. А Кіліан Мбаппе вирішив не йти в іспанський гранд.

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Француз розкрив причину такого рішення. Переїзд стримали самі батьки гравця, які хотіли, щоб Кіліан не лише грав у футбол, а й отримав гарну освіту у Франції. Іспанія – країн з іншою культурою. Форвард навіть не повівся на те, що у мадридській команді був його легендарний земляк Зінедін Зідан.

На початку професійної кар'єри мені було важко набрати вагу, тому що я був дуже юний. Мені було 18-19 років і я любив робити те, що зазвичай роблять хлопці в такому віці. Але на поле мене просили бути дорослим. Якщо хочеш опинитися на вершині, ти повинен розуміти, що там немає місця для незрілих людей, немає місця для дітей. Це дорослий світ, тому потрібно бути до цього готовим,

– заявив форвард.