Мбаппе став першим футболістом, який поговорив з космонавтом на МКС

Футболіст збірної Франції та ПСЖ Кіліан Мбаппе відтепер має у своєму активі досягнення, яким не можуть похвастатися ні Кріштіану Роналду, ні Ліонель Мессі. Француз став першим футболістом, який поговорив з космонавтом на МКС.

Грати у футбол в невагомості зовсім не круто

Мбаппе вийшов на прямий зв'язок з людиною на орбіті. Футболіст збірної Франції поговорив з французьким космонавтом Тома Песке, який перебуває у лабораторії Європейського космічного агентства "Коламбус" на борту Міжнародної космічної станції (МКС).

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На розмову з Мбаппе у 43-річного Песке було всього 20 хвилин. Космонавт і футболіст поговорили про те, хто чим буде займатися влітку, і про те, як складно в космосі грати у футбол.

Песке: Я пробував грати у футбол тут з колегами, але робити це в невагомості зовсім не круто. Це гра, в яку треба грати на землі. Навіть набивати в невагомості абсолютно безглуздо, тому що м'яч летить вгору, але не опускається. Те ж з ударами й всім іншим. Так що я сумніваюся, що вам буде тут весело.

Мбаппе: У житті є багато всього крім футболу. Але це був би приголомшливий, абсолютно неймовірний досвід!

Песке: Ми дуже стараємося грати щовихідних з колегами, навіть ставимо ворота, але насправді це не працює. За винятком ударів через себе! Але це єдине, чим футбол у космосі краще звичайного.

Мбаппе: Так що, ти там на шість місяців?

Песке: Абсолютно правильно. Уяви, це як чемпіонат світу. Ти не граєш матчі шість – сім років, а потім – оп! Настає чемпіонат світу. Таке наше життя. Ми ретельно готуємося і фізично, і психологічно. Але врешті-решт все зводиться до практики. Ми у відкритому космосі пів року, потім ще шість місяців йде на відновлення. Так що ти можеш відправитися на два – три, якщо пощастить – на чотири місії. Весь інший час займає підготовка. Ти дійсно дуже багато працюєш, але ця праця, яка залишається за лаштунками.

Мбаппе: Так, за лаштунками, дуже добре розумію. Але це ж не важливо, якщо ти ставишся до свого заняття з усією пристрастю. Можна й побути в тіні, якщо робиш те, що любиш. І твоя усмішка говорить про ставлення до роботи яскравіше будь-яких слів.