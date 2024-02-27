Кумівство в чистому вигляді: Мбаппе в Реал попросив підписати свого родича – реакція мадридців

Кіліан Мбаппе після закінчення нинішнього сезону змінить клубну прописку. На правах вільного агента француз перейде з ПСЖ у мадридський Реал.

Офіційно про це ще ніхто не оголосив, проте за інформацією багатьох інсайдерів та ЗМІ, угода між сторонами підписана. Ба більше, на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" вже продають клубну символіку з зображенням зіркового майбутнього новачка.

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В Мадриді буде грати одразу два Мбаппе

Повідомляється, що в мадридський клуб приїде не один, а одразу два Мбаппе. Нинішній капітан ПСЖ та його родина звернулися до керівництва Реала з проханням разом з Кіліаном підписати і його брата Етана. "Вершкові" погодилися на таку пропозицію.

Мбаппе прийде не сам. Попередній контракт був підписаний два тижні тому, але сім’я футболіста зробила пропозицію Реалу в останні дні. Це додана до попереднього контракту тема, яка не ставить його під сумнів. Сім’я Мбаппе та сам футболіст кілька днів тому попросили Реал також залучити його брата Етана. Реал подумав над цим та відповів "так",

– сказав журналіст Едуардо Інда.

Зазначимо, що 17-річний Етан Мбаппе в сезоні-2023/2024 грає за ПСЖ U-19. за який він забив 5 голів та віддав 4 асиста у 22 матчах. Також юний гравець вже встиг дебютувати й за першу команду парижан, він тричі виходив на заміну, зігравши в сумі 40 хвилин, результативними діями не відзначався.

. Наступний матч ПСЖ зіграє 1 березня на виїзді проти Монако. Стартовий свисток пролунає о 22:00.