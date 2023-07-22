Макрон не допоміг: Мбаппе відсторонили від команди та поставили ультиматум щодо майбутнього

Трансферна сага навколо Кіліана Мбаппе набирає обертів. ПСЖ не збирається затягувати її до кінця літа. Футболісту треба приймати рішення – йти з команди або підписувати новий контракт.

Лідер ПСЖ Кіліан Мбаппе не відправиться з командою в турне в Японію. Футболісту дали чітко зрозуміти, що вільним агентом його не відпустять.

Читайте також Пропозиція століття: Мбаппе збираються запропонувати контракт на мільярд євро

Керівництво ПСЖ пішло на загострення ситуації

Парижани вирішили виключити головну зірку команди зі складу. Клуб виставив гравця на трансфер, адже у ПСЖ вважають, що Мбаппе вже має угоду з Реалом про перехід у статусі вільного агента влітку 2024 року.

Нинішній клуб Кіліана пропонував йому продовжити контракт до 2025 року, але, якщо француз не погодиться на пролонгацію угоди, то парижани мають твердий намір продати його вже у це трансферне вікно. Тому Мбаппе виставлено ультиматум – продовження контракту чи трансфер.

У крайньому випадку ходять чутки, що клуб готовий до кінця контракту не випускати футболіста на поле, тим самим відібравши у нього рік кар'єри.

Також була інформація, що президент Франції Еммануель Макрон знову намагався переконати Мбаппе лишитися в у ПСЖ, але це не принесло результату – Кіліан вважає, що вже дав Франції достатньо й хоче рухатися далі у клубі своєї дитячої мрії.

. Турне ПСЖ по Японії триватиме з 22 липня по 2 серпня.