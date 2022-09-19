Мбаппе відмовився фотографуватись у футболці збірної Франциї: стала відома причина

Форвард ПСЖ не згоден з використанням його іміджевих прав в інтересах французької федерації футболу. Кіліану не подобається бренд Coca-Cola.

Мбаппе відмовляється від фотосесії

Між Кіліаном Мбаппе та національною збірною Франції виникла неприємна ситуація. Наразі "Ле Бле" готуються до вересневих матчів Ліги націй.

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Завтра команда проведе загальну фотосесію і на ній не буде зірки ПСЖ. Як повідомляють французькі джерела, у Кіліана зі збірною вже півроку є конфлікт з питання використання іміджевих прав.

Мбаппе вважає, що федерація не має право використовувати його дані для реклами деяких брендів. Декотрі з них не близькі до вподобань француза.

Все через "колу"

Відомо, що спонсорами національної команди є компанії Coca-Cola, Uber та KFC. Схоже, що каменем зіткнення став саме відомий напій.

Раніше лідер ПСЖ говорив про неготовність зніматись у рекламі Coca-Cola. Він вважає, що цей напій далекий від здорового образу життя.

. Кіліан Мбаппе дебютував за збірну Франції у 2017 році і забив 27 голів у 57 матчаї в \\ футболці. Разом з "Ле Бле" форвард ставав чемпіоном світу та переможцем Ліги націй.

Нагадаємо, що збірна Франції йде на останньому місці в своїй групі Ліги А. У вересні команда Дідьє Дешама зіграє Австрії (вдома) та Данії (на виїзді).