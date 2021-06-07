Він хоче вбити нас, – російський пілот Мазепін ледь не влетів у Шумахера на шаленій швидкості

Американська команда Haas запросила росіянина Микиту Мазепіна та німця Міка Шумахера, щоб вижити у Формулі-1. Однак перші 6 етапів продемонстрували, що Мазепін не відповідає рівню Формули-1.

Мазепін небезпечно заблокував Шумахера

Під час гран-прі Азербайджану 6 червня Микита Мазепін відзначився брудним прийомом проти Шумахера.

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На фінішній прямій Шумахер готувався обігнати Мазепіна. Та російський пілот несподівано повернув праворуч і перекрив дорогу німцеві на швидкості понад 300 кілометрів на годину.

Вчинок Мазепіна привів Шумахера в істерику. "Що це за #####? Серйозно! Він хоче вбити нас?", – прокричав Мік по командному радіо.

Гюнтер Штайнер, керівник Haas, після гонки прокоментував інцидент. Він наголосив, що конфлікт залагоджено, інформує Planet F1.

Очевидно, що на прямій була спірна ситуація. Але ми розв'язали всі суперечки. Сталося непорозуміння, тепер все в порядку – ми рухаємося далі,

– сказав Штайнер.