Майже, як нокаут Джошуа: Руїс випадково зарядив тренеру в щелепу – відео страшного удару
14 листопада 2021 , 15:27Читать новость на русском
Джерело:твітер Michael Benson
Колишній чемпіон світу у важкій вазі Енді Руїс підтримує форму в очікуванні наступного суперника. Енді настільки скучив за боями, що ледь не вирубив свого тренера.
Руїс ледь не вирубив тренера
32-річний Руїс продовжує набирати форму після того, як переніс операцію. Під час тренування Руїс випадково лівим хуком поцілив у щелепу свого тренера.
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В один момент ноги під тренером підкосилися. Все ж йому вдалося встояти, після чого Руїс відразу перепросив. Наставник боксера дав зрозуміти, що з ним все добре й заняття продовжилося.
- Попередній бій Енді Руїса відбувся у травні 2021 року. Важковаговик побив іменитого Кріса Арреолу.
- Американський мексиканець вийшов у ринг вперше після поразки Ентоні Джошуа наприкінці 2019-го.
- Влітку того ж року Енді сенсаційно достроково переміг Ентоні Джошуа, завдавши тому першої поразки в кар'єрі. Руїс відібрав у Джошуа чемпіонські пояси, які наразі належать Олександру Усику.