Майже, як нокаут Джошуа: Руїс випадково зарядив тренеру в щелепу – відео страшного удару

Колишній чемпіон світу у важкій вазі Енді Руїс підтримує форму в очікуванні наступного суперника. Енді настільки скучив за боями, що ледь не вирубив свого тренера.

Руїс ледь не вирубив тренера

32-річний Руїс продовжує набирати форму після того, як переніс операцію. Під час тренування Руїс випадково лівим хуком поцілив у щелепу свого тренера.

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В один момент ноги під тренером підкосилися. Все ж йому вдалося встояти, після чого Руїс відразу перепросив. Наставник боксера дав зрозуміти, що з ним все добре й заняття продовжилося.