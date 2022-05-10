Майнц випустив нову форму з елементами українських кольорів: відео презентації

Німецька футбольна сторона продовжує активно висловлювати свою підтримку Україні. У новій формі клубу Бундесліги Майнца є українська символіка.

Чергова порція підтримки від німців

Середняк Бундесліги презентував нову форму на домашні поєдинки. Комплект форми виконаний у червоному кольорі, спершу на футболці розміщений логотип благодійного спонсора клубу та слова "You’ll never walk alone" (з англійської – "Ти ніколи не будеш іти один").

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Цікаво, що ця фраза виконана у кольорах прапора України. Нову форму Майнца можна придбати в офіційних фан-шопах клубу. Її купівля буде мати благодійну мету. 10 євро з кожної проданої футболки підуть на рахунки фонду, який допомагає Україні, які продовжує страждати від війни проти Росії.

Під час презентації футболісти німецького клубу зауважили, що у світі відбувається багато важливіших речей через які футбол відходить на задній план. Однак ця гра об'єднує мільйони людей.

У зверненні пригадали воєнні дії, які забирають життя мирних людей.

Боротьба. Вбивства. Люди втрачають своїх близьких. Беззмістовні війни по всьому світу. Щотижня ми співаємо "You'll never walk alone" і це не лише про футбол. Це про підтримку людей, які страждають. Це не лише боротьба один за одного на полі, це боротьба за мир,

– йдеться у зверненні.

Футболісти вже встигли залишити перші автографи на придбаних уболівальниками футболках із нової колекції.

Гравці Майнца роздають автографи: дивіться відео

Майнц після 33-х зіграних турів посідає 9-те місце у турнірній таблиці Бундесліги. Клуб має у своєму активі 45 очок. Попереду у команди ще один матч внутрішнього чемпіонату проти Айнтрахта (14 травня).

До слова, Баварія вже оформила чемпіонство у Німеччині. Перед останнім туром мюнхенці випереджають найближчого конкурента, яким є дортмундська Боруссія, на десять очок.

Нагадаємо, що під час матчів Бундесліги стадіон усередині був прикрашений синьо-жовтими кольорами. На трибунах майоріли прапори, а рекламні щити закликали зупинити війну в Україні. Через це у Росії "палало". Російські телеканали миттєво переривали трансляції футбольних поєдинків.