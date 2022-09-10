Героя збірної США заарештували через конфлікт в барі: він не заплатив 5 доларів за коктейль

Майлз Робінсон не знайшов спільної мови з барменом, через що потрапив до відділка поліції. Захисник Атланти Юнайтед відмовився платити за випивку.

Пожалів 5 доларів

Захисник збрної США з футболу Майлз Робінсон потрапив у скандальну історію. Гравця Атланти Юнайтед заарештувала поліція через конфлікт в барі.

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Згідно зі звітом правоохоронних органів, Робінсон зайшов в один із барів та взяв коктейль-шот з загального столу. Ціна напою складала 5 доларів, яку Майлз не захотів платити.

У підсумку бармен доповів про інцидент керівництву закладу, яке викликало поліцію та звинуватило Майлза у злочинному вторгненні. Сам Робінсон у відділку звинуватив бармена у расизмі.

На його думку, він був єдиним темношкірим клієнтом і саме через це до нього у працівника виникли претензії. Врешті решт Робінсона випустили під заставу у 150 доларів.

Чим відомий Майлз Робінсон

Відзначимо, що Майлз заліковує травму ахіллового сухожиллся, через яку не виходить на поле з травня цього року. Всього у сезоні-2022 МЛС 25-річний Робінсон провів 9 матчів.

Крім того, Майлз часто викликається до збірної США. За неї з 2019 року він зіграв 20 поєдинків, у яких забив тричі. Один з його голів був у фіналі Золотого Кубка КОНКАКАФ-2021, який приніс команді перемогу над Мексикою та Кубок.