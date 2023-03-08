Найоплачуваніші спортсмени в історії: Кріштіану Роналду тільки на п'ятому місці в списку
Джерело:Sportico
Іноземне спортивне видання оприлюднило список найоплачуваніших спортсменів у історії. Представники футболу максимум залізли на п'яте місце топу.
Найоплачуванішим спортсменом усіх часів став баскетболіст Майкл Джордан. А от найпопулярніші представники футболу посіли п'яту та сьому сходинку рейтингу.
Варте уваги Sony випустила обмежене видання контролера LeBron James
Грошові гіганти спорту
Іноземне спортивне видання оприлюднило рейтинг спортсменів, які поклали у свої кишені найбільше коштів. У наведені суми врахували гроші, які спортсмени отримували за свої виступи. Також суми, які спортсмени отримували з додаткових доходів, спонсорських угод та співпраць з комерційними брендами з початку кар'єри до 2022-го року.
Найвисокооплачуванішим спортсменом став колишній баскетболіст Майкл Джордан – 3,3 млрд доларів. А от найпопулярніші футболісти Кріштінау Роналду та Ліонель Мессі не потрапили на п'єдестал пошани. Легендарні гравці зайняли п'яте та сьоме місце рейтингу відповідно. Простір між американським баскетболістом та португальським футболістом зайняли представники гольфу.
Топ-15 найоплачуваніших спортсменів в історії
- Майкл Джордан (США, баскетбол) – 3,3 мільярда доларів.
- Тайгер Вудс (США, гольф) – 2,5 мільярда доларів.
- Арнольд Палмер (США, гольф) – 1,7 мільярда доларів.
- Джек Ніклас (США, гольф) – 1,63 мільярда доларів.
- Кріштіану Роналду (Португалія, футбол) – 1,58 мільярда доларів.
- Леброн Джеймс (США, баскетбол) – 1,53 мільярда доларів.
- Ліонель Мессі (Аргентина, футбол) – 1,48 мільярда доларів.
- Флойд Мейвезер (США, бокс) – 1,41 мільярда доларів.
- Роджер Федерер (Швейцарія, теніс) – 1,38 мільярда доларів.
- Філ Мікелсон (США, гольф) – 1,36 мільярда доларів.
- Міхаель Шумахер (Німеччина, автоспорт) – 1,31 мільярда доларів.
- Девід Бекхем (Англія, футбол) – 1,28 мільярда доларів.
- Кобе Браянт (США, баскетбол) – 1,05 мільярда доларів.
- Шакіл О'Ніл (США, баскетбол) – 1,05 мільярда доларів.
- Грег Норман (Австралія, гольф) – 1 мільярда доларів.