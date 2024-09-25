Легендарний "Залізний Майк" зізнався, на якого боксера завжди хотів бути схожим

Майк Тайсон – один із найвидатніших бійців в історії боксу. Він був кумиром для мільйонів юних спортсменів, які надихалися виступами зіркового боксера.

Колишній чемпіон світу розповів, що також мав бійця, на якого раніше хотів бути схожим. "Залізний Майк" назвав легендарного боксера, який виграв понад 100 боїв на професійному рингу, повідомляє Jazzys World TV.

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Хто подобався Майку Тайсону

Американець виділив ексчемпіона світу в чотирьох вагових категоріях Роберто Дюрана. Він виступав серед професіоналів до 50 років.

"Дюран був злим, жорстоким і дуже популярним. Попри те, що він був поганим хлопцем, люди все одно любили його, і я хотів бути таким, як він – поганим хлопцем, якого б любили люди.

Він комік, але він прекрасний хлопець. Він схожий на мене, але ми два абсолютно різних хлопця на рингу та поза ним", – сказав Тайсон.

Довідка. Роберто Дюран – панамський боксер, який виступав на професійному рівні з 1968 по 2001 рік. Всього він провів 119 поєдинків, у яких здобув 103 перемоги.

Нагадаємо, що вже зовсім скоро Майк Тайсон повернеться у ринг і проведе перший офіційний бій за майже 20 років. Його суперником стане зірковий блогер-боксер Джейк Пол. Поєдинок заплановано на 15 листопада.