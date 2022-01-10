Маємо уявлення, що очікувати на Олімпіаді – норвезькі біатлоністи про поради від Бйорндалена

Норвезькі біатлоністи Тар'єй Бьо та Ветле Шостад Крістіансен поділилися своїми очікуваннями від Олімпійських ігор у Пекіні. За словами спортсменів, їм допомагає їхній земляк – Уле-Айнар Бйорндален.

Тар'єй Бьо: Буде важко закривати мішені

Бьо-старший зазначив, що найтитулованіший біатлоніст світу ділиться порадами з норвезькою збірною. Тар'єй очікує від стартів у Пекіні складної стрільби.

До речі У біатлоні можливо все, – легендарний Бйорндален оцінив шанси збірної Китаю на Олімпіаді-2022

"Він охоче ділиться інформацією, він добрий друг та колишній товариш по команді. Він дав кілька порад. Це ті самі речі, про які ми говорили раніше, але стріляти на Олімпійських іграх, ймовірно, буде непросто з урахуванням вітру та холоду. Ми знаємо про це, але завжди корисно отримати нагадування. Статися може все, що завгодно, але, швидше за все, буде важко закривати мішені", – сказав Бьо-старший.

Його колега по команді зазначив, що команда має ще одне джерело інформації щодо Олімпіади-2022.

Ми намагаємося черпати якомога більше. До того ж у нас співпраця з Китаєм щодо підготовки лиж, так що ми отримали дуже хорошу інформацію. У нас є дуже чітке уявлення про те, що нас чекає щодо піску на трасі, профілю, вітру та низьких температур,

– додав Крістіансен.

Олімпійські ігри 2022 відбудуться 4 – 20 лютого. Біатлонні старти триватимуть у Пекіні з 5 до 19 лютого.

У цьому сезоні чоловіча збірна Норвегії з біатлону демонструє блискавичний результат. Команда не дає шансів на перемогу своїм суперникам. Норвежці впевнено здобули перемогу у двох естафетах сезону.

Подружжя олімпійських чемпіонів Уле-Айнара Бьорндалена і Дар'ї Домрачевої у 2019-му почали тренувати збірну Китаю з біатлону. Поки що команда не продемонструвала позитивних зрушень.