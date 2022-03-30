Жодного слова про Росію

Інфантіно сподівається, що чемпіонат світу-2022 буде великим соціальним зібранням. Він також згадав про війну в Україні.

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Я вірю, що об’єднання такої кількості національностей і такої кількості людей буде дійсно корисним, а також зробить чемпіонат світу великим соціальним зібранням,

– сказав президент ФІФА.

Також він висловився про війну в Україні, але жодного разу не згадав про жорстокі дії окупантів на території нашої країни.

"Ми зараз у ситуації, коли в Європі йде жахлива війна, а також є військові конфлікти в інших частинах світу. Ми маємо можливість об'єднувати людей, ми не повинні втрачати можливість підштовхувати суспільство вперед. Думаю, що світ також потребує нагоди, щоб зібратися разом", – додав Інфантіно.