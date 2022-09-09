"Має стати державою-ізгоєм": позиція Шахтаря щодо продажу трансляцій ЛЧ російським телеканалам

ФІФА вирішила не розривати зв'язки з країною-агресором. Наприкінці серпня стало відомо, що федерація продала росії права на показ матчів чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Шахтар: Ми розлючені

Донецький Шахтар обурений позицією ФІФА. У клубі наголосили, що росію слід виключити з усіх світових організацій.

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"Ми незадоволені цим рішенням. Ми розлючені. Країна-агресор має бути максимально ізольована.

Ми проти не лише участі російських клубів у європейських змаганнях, а й також закликаємо виключити Росію з усіх міжнародних змагань, включаючи ті, що під егідою УЄФА та ФІФА. Світова спортивна спільнота нарешті має об'єднатись у цьому питанні й виключити Росію з усіх організацій та заблокувати її співпрацю зі спонсорами. Особливо це стосується продажу телевізійних прав.

Ми не боїмося, що наші матчі можуть дивитися в росії. Ми за те, щоб там не показували ніякі ігри, особливо Ліги чемпіонів. росія має стати державою-ізгоєм, поки українці гинуть від рук її солдатів, а в Європі вона розв'язала страшну війну", – заявили в Шахтарі.

Що відомо про ситуацію

ЧС-2022 з футболу транслюватимуть у росії одразу три канали – вгттр, "матч тв" та "пєрвий". За це кожен з каналів заплатив по 13 мільйонів доларів ФІФА. Ще один мільйон доларів довелося заплатити посереднику.

При цьому що збірної росії на чемпіонаті світу 2022 не буде через дискваліфікацію. Ця команда пробилася у стикові матчі, але після початку війни росії проти України, її дискваліфікували.