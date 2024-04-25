Зустріч, яка все змінила: Хаві прийняв рішення щодо свого майбутнього в Барселоні

У січні 2024 року головний тренер Барселони Хаві заявив, що залишить свою посаду після закінчення нинішнього сезону. Проте згодом результати команди покращилися та з'явилися розмови, що він може змінити своє рішення.

Керівництво каталонського клубу неодноразово заявляло, що сподівається на продовження співпраці. Остаточно все мало вирішитися після особистої зустрічі Хаві, директорів Барселони та президента Жоана Лапорти.

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Хаві змінив своє рішення

Як повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо, перша розмова не принесла бажаного результату для керівництва, проте він анонсував, що буде вирішальна зустріч у будинку президента, щоб остаточно поставити крапку майбутнього Хаві. І після неї все змінилося.

44-річний іспанський тренер вирішив залишитися в рідному клубі та продовжить очолювати команду. Він прийняв умову керівництва каталонців і тепер залишилися лише формальні кроки, які необхідно виконати, щоб продовжити співпрацю.

Нагадаємо, що чинна угода Хаві з Барселоною розрахована до 30 червня 2025 року та передбачає опцію продовження ще на сезон. Очікується, що ввечері 25 квітня керівництво каталонців офіційно оголосить про рішення іспанського наставника залишитися та повідомить умови подальшої співпраці.

. Хаві очолює Барселону з листопада 2021 року. Він змінив на посаді головного тренера нідерландця Роналда Кумана й за цей час виграв з командою Ла Лігу-2022/2023 та Суперкубок Іспанії-2023.

Зазначимо, що наступний поєдинок "синьо-гранатові" проведуть 29 квітна на домашній арені проти Валенсії. Стартовий свисток пролунає о 22:00.