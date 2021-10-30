Майбутні близнюки Роналду допомогли португальцю побити рекорд Мессі

Кріштіану Роналду встановив ще один рекорд інстагаму. Португалець оголосив про те, що разом зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес чекає на двійнят.

На даний момент пост зібрав уже понад 28 мільйонів лайків. Таким чином, цей пост Роналду зібрав найбільше лайків серед спортсменів.

До слова Роналду готується стати батьком – Джорджіна вагітна близнюками: фото

Попередній рекорд – 22 мільйони – встановив Ліонель Мессі, який після переходу до ПСЖ опублікував фото у формі парижан разом зі своєю родиною.

Слід зазначити, що у Роналду 360 млн підписників у Instagram, а у Мессі — 278 млн.

Пост Роналду:

Що відомо про дітей Роналду

Для Роналду це буде п'ята дитина. У нього є син Кріштіану, який народився у 2010 році. Хто його матір невідомо. Також у 2017 році сурогатна матір народила ще двох дітей для футболіста – двійнят Єву та Матео. У тому ж 2017 році Джорджина народила від Роналду доньку Алану Мартіну.