Фінський лижник розповів, чи провокував він росіянина Большунова перед фінішем

Фінський лижник Йоні Мякі прокоментував ситуацію з росіянином Олександром Большунова, який збив його після фінішу естафети в Лахті і намагався вдарити лижними палицями.

Джерело: Dagblade

Спортсмен розповів, що спочатку пильно дивився на суперника, а потім попрощався з ним під час вирішального спуску. Фін також зазначив, що він надихнувся схожою тактикою легендарного норвезького лижника Петтера Нортуга.

Дивіться також Збірну Росії з лижних гонок дискваліфікували за дику витівку на Кубку світу: відео ганьби

"Під час гонки я пильно на нього дивився, і, можливо, це трохи вивело його з себе. Я попрощався з ним, коли ми були на останній вершині перед фінальним спуском. Я не знаю, чи зрозумів він, що я йому сказав. Я залишив його без простору для легкого обгону, тому йому довелося змінити лижню і спробувати обійти мене в невеликому коридорі, який утворився з іншого боку", – сказав Мякі.

Конфлікт між Большуновим та Мякі: що відомо