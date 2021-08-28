Май та Ніколенко здобули перші медалі України на Паралімпіаді з настільного тенісу

У суботу, 28 серпня, українська скарбничка поповнилась ще двома "бронзами". Їх приніс Іван Май та Максим Ніколенко у настільному тенісі.

Перші медалі у настільному тенісі

Іван Май у свої 25 років приміряв бронзову нагороду у Токіо. Українець виступав у класі 9.

Варте уваги Українець Данилюк приніс Україні "срібло" Паралімпіади у штовханні ядра

У півфіналі Май програв австралійцю Ма Ліню з рахунком 1:3. У програмі настільного тенісу немає бронзового фіналу. Тому після виходу у півфінал українець вже гарантував собі третє місце.

Лінь ж буде боротись за звання паралімпійського чемпіона.

Ще одну нагороду Україні приніс Максим Ніколенко. Він також поступився у півфінальному поєдинку та завершив свою боротьбу за "золото". Українець здобув "бронзу".

Ще один українець Віктор Дідух пробився у фінал, де буде боротись за перемогу. Вирішальний матч відбудеться 30 серпня.

До цього 28 серпня "срібло" здобув легкоатлет Роман Данилюк у штовханні ядра.

Тепер у доробку України 25 медалей (3 золотих, 14 срібних та 8 бронзових). У загальному медальному заліку наша країна замикає 10-ку лідерів.