Досвід робить різницю: герой Шахтаря увійшов у збірну туру Ліги чемпіонів

Закінчились усі матчі 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів-2023/2024. Цей тур став успішним та переможним для українського уболівальника, адже єдиний представник від України донецький Шахтар здобув другу перемогу над бельгійським Антверпеном.

28 листопада Шахтар приймав Антверпен у німецькому Гамбурзі. Усі очікували багато голів, дивлячись на попередню зустріч, яка закінчилась із рахунком 2:3 на користь "гірників. Однак цього разу один гол став вирішальним, тому напруги у матчі було через край.

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Приніс перемогу Шахтарю

Вже на 12-й хвилині стандарт від Зубкова став переможним для донецького клубу. Олександр зробив відмінну подачу на ближню стійку, де головою передачу замкнув центрбек Микола Матвієнко.

78 хвилин основного часу плюс доданий арбітром не вистачило бельгійському клубу, аби бодай вивезти із Німеччини свій перший у цьому розіграші групового раунду бал. Фінальний свисток зафіксував мінімальну звитягу команди Маріно Пушича, яка стала для "кротів" другою поспіль у ЛЧ та другою над Антверпеном.

Після усіх матчів УЄФА визначила збірну 5-го туру, де знайшлось місце автору єдиного голу Шахтаря Миколі Матвієнку. Центрбек набрав 15 балів в Fantasy Champions League.

Для 27-річного українського футболіста матч проти Антверпена став 13-м у поточному сезоні-2023/2024, у яких забив вже 4 голи.

Найбільше очок набрали Жоау Маріу, який оформив хет-трик за Бенфіку, та Хакім Зієш, який двічі забив за Галатасарай у ворота МЮ зі штрафних, та ще й віддав асист – по 21 пункту.



Збірна 5-го туру Ліги чемпіонів / Фото УЄФА

Відзначимо, що вже 13 грудня в очному матчі Порту – Шахтар визначиться, хто з двох команд вийде у плей-оф Ліги чемпіонів, а хто продовжить євровесну у Лізі Європи. Перед лобовою зустріччю в обох колективів по 9 балів.

Барселона з 12 очками за тур до кінця групового раунду вже вийшла у плей-оф ЛЧ. Натомість Антверпен із нулем вже попрощався із єврокубками у цьому сезоні.