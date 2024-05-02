Обігнав Реброва і Мілевського: юний талант Динамо підкорює футбольні вершини
Джерело:Sport.ua
У середу, 1 травня, в межах перенесеного 5-го туру УПЛ відбувся матч Динамо – Верес. Кияни розгромили гостей з рахунком 3:0.
Матч проти Вереса розпочався для Пономаренка з лави запасних, однак невдовзі його випустили на поле. На 80-й хвилині Матвій Пономаренко забив свій дебютний гол за Динамо.
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Матвій Пономаренко обігнав легенд киян в рейтингу
Забивши перший м'яч за "біло-синіх" він став одним з наймолодших бомбардирів Динамо в чемпіонаті України. Лідером рейтингу досі залишається Андрій Шевченко.
Також Матвій Пономаренко став першим футболістом 2006 року народження, який забив в УПЛ.
5 наймолодших бомбардирів Динамо, які відзначались м'ячами в чемпіонаті України
- Андрій Шевченко (18 років 40 днів).
- Матвій Пономаренко (18 років 111 днів).
- Сергій Ребров (18 років 135 днів).
- Артем Мілевський (18 років 141 день).
- Андрій Ярмоленко (18 років 201 день).
Наразі Динамо посідає другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату України. Команда набрала 60 очок і має відставання у 4 бали від Шахтаря.