Обігнав Реброва і Мілевського: юний талант Динамо підкорює футбольні вершини

У середу, 1 травня, в межах перенесеного 5-го туру УПЛ відбувся матч Динамо – Верес. Кияни розгромили гостей з рахунком 3:0.

Матч проти Вереса розпочався для Пономаренка з лави запасних, однак невдовзі його випустили на поле. На 80-й хвилині Матвій Пономаренко забив свій дебютний гол за Динамо.

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Матвій Пономаренко обігнав легенд киян в рейтингу

Забивши перший м'яч за "біло-синіх" він став одним з наймолодших бомбардирів Динамо в чемпіонаті України. Лідером рейтингу досі залишається Андрій Шевченко.

Також Матвій Пономаренко став першим футболістом 2006 року народження, який забив в УПЛ.

5 наймолодших бомбардирів Динамо, які відзначались м'ячами в чемпіонаті України

Андрій Шевченко (18 років 40 днів). Матвій Пономаренко (18 років 111 днів). Сергій Ребров (18 років 135 днів). Артем Мілевський (18 років 141 день). Андрій Ярмоленко (18 років 201 день).

У сезоні-2023/2024 УПЛ Матвій Пономаренко провів за Динамо 6 матчів, у яких відзначився одним м'ячем. Загалом він зіграв 48 ігрових хвилин на полі.

Наразі Динамо посідає другу позицію в турнірній таблиці чемпіонату України. Команда набрала 60 очок і має відставання у 4 бали від Шахтаря.