"Вручили більше 200 повісток": керівник Мінспорту відреагував на рейди ТЦК по спортзалах

Останнім часом почастішали випадки, коли працівники територіальних центрів комплектування (ТЦК) проводили рейди по спортивних залах. Резонансну ситуацію прокоментував в.о. міністра спорту Матвій Бідний.

З початку грудня в мережі почали з'являтися відео, як працівники ТЦК ходять по спортзалах та вручають повістки. Профільний міністр Матвій Бідний підтримав подібні заходи.

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Бідний: Кожному доведеться взяти в руки зброю

На думку міністра, працівники ТЦК виконують свою роботу. Тож спортивні заклади не повинні бути виключенням.

"Для мене це нічим не відрізняється від ситуацій, коли представники ТЦК ходять по квартирах чи по ресторанах. Зрозуміло, що вони працюють там, де вони бачать, що є люди, які мають певну підготовку. В принципі, це їхня робота, я не можу їх за це засудити. Я не вважаю, що прийти до зали це щось надзвичайне.

Просто в новинах про це повідомляють з такою конотацією, нібито йдеться про якесь покарання: що прийшли і тебе спіймали. Інформаційне поле саме формує образ працівників ТЦК як посланців чогось злого. Я вважаю, це неправильно", – сказав Бідний.

Для прикладу Матвій Бідний розповів про нещодавній візит працівників ТЦК до управління Укрспортзабезпечення.

"До нас в Укрспортзабезпечення нещодавно прийшли, більше 200 повісток вручили. І спортсмени, і тренери сходили для уточнення даних. Когось з них викликали, вони пішли на навчання.

Всі ми розуміємо, що, як кажуть сьогодні, кожному доведеться взяти в руки зброю. Ми маємо бути до того готовими", – зазначив Бідний.

Ситуація з повістками в спорті