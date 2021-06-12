Основний захисник Нідерландів Де Лігт офіційно не зіграє проти України

Лідер збірної Нідерландів Маттейс де Лігт офіційно не зіграє у першому матчі на Євро-2020. Гравець Ювентуса пропустить матч проти України.

Нідерланди вирішили не ризикувати де Лігтом

Головний тренер збірної Нідерландів Франк де Бур повідомив, що 21-річний де Лігт не встигне відновитися до матчу з Україною на груповому етапі Євро-2020.

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Де Бур повідомив, що вирішив поберегти де Лігта для інших матчів Євро-2020.

Дуель з Україною пройде трохи зарано для Маттейса. Ми не хочемо ризикувати. У нас є ще 2 матчі в групі після цього. Якби це було дуже важливо, ми могли б піти на ризик. Він дуже близький, і ми очікуємо цього в наступній зустрічі

– сказав де Бур на пресконференції.

Як відомо, на чемпіонат Європи не поїхав капітан Нідерландів Вірджіл ван Дейк. Саме пара захисників ван Дейк – де Лігт є основною у збірній Нідерландів.

Швидше за все, у матчі з Україною в центрі захисту вийдуть Стефан де Врей (Інтер) та Натан Аке (Манчестер Сіті).

Матч Нідерланди – Україна відбудеться в Амстердамі 13 червня. Початок зустрічі о 22:00.