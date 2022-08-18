Внаслідок ворожого обстрілу Харкова загинула мати легкоатлетки Табашник

Окупанти обстріляли гуртожиток у Слобідському районі Харкова. Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу зросла до 18-ти, на жаль, 3 людей загинуло.

Спортсменка повідомила жахливу новину

Серед загиблих у гуртожитку, куди вранці 18 серпня влучила російська ракета – мати легкоатлетки Катерини Табашник. Спортсменка повідомила про жахливу звістку у своєму інстаграмі.

До теми Зранку росіяни влучили у гуртожиток в Слобідському районі Харкова: є 3 жертви та 18 поранених

Спортсменка опублікувала у сторіс фото зі свічею і словами "Мамочко, я тебе дуже сильно люблю".

Русский мір забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу,

– написала Катерина у мережі.

У сторіс з руїнами гуртожитку, де жила родина Табашник, Катерина також позначила російських спортсменів – Іллю Іванюка та Марію Ласіцкене.

Суспільне повідомляє, що під завалами у гуртожитку знайшли нагороди й грамоти Катерини Табашник, які зберігала родина.

Наслідки "руского міра" на Харківщині / Фото з інстаграму спортсменки

Що відомо про спортсменку

Особистий рекорд Катерини Табашник у стрибках у висоту складає 1.96 метрів. Його українська стрибунка встановила у червні 2018 року у Кропивницькому.

У червні 2022 року 28-річна легкоатлетка з повторенням рекорду сезону виграла турнір зі стрибків у висоту у Женеві.

Табашник у 2022 році виступила на трьох етапах Діамантової ліги у 2022 році. У польській Сілезії вона здобула бронзову нагороду.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття Катарині Табашник.