На матчі Швеція – Україна очікується 6 тисяч уболівальників: лише половина квоти

Збірна України провела тренування на арені "Хемпден Парк" у Глазго. 29 червня команда зіграє тут зі Швецією в 1/8 фіналу Євро-2020.

Пресслужба УАФ повідомля, що на матчі очікується присутність близько 6 тисяч фанатів з 12-ти можливих. Сам стадіон вміщує 52 тисячі глядачів.

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Наступний матч збірної України

Матч Україна – Швеція буде останнім в 1/8 фіналу Євро-2020. Гра відбудеться в понеділок, 29 червня, і розпочнеться о 22:00.

Збірні України та Швеції були в одній групі на Євро-2012. Це був дебютний чемпіонат Європи для збірної України. І в першому матчі наша команда перемогла саме збірну Швеції. Дублем в цьому матчі відзначився Андрій Шевченко.

Переможець матчу Швеція – Україна у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Англія – Німеччина.

Останній тиждень в Шотландії фіксують в середньому 2 372 нових випадків коронавіруса щодня. Всього у 5,5-мільйонній країні було 271 тисячі хворих ковідом, понад 7,7 тисяч випадків – летальні.