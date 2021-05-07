Матчі Минаю перевірять через аномальні ставки, за розслідування може взятися поліція

Матчі футбольного клубу Минай попали під розслідування комітету етики та чесної гри. Результати цього розслідування обіцяють передати поліції.

У четвер, 6 травня, мало не був зірваний матч між Минаєм та Шахтарем. Гравці закарпатського клубу відмовилися виходити на матч. Він таки відбувся, але розпочався на 40 хвилин пізніше.

Як це було Минай не вийшов вчасно на матч з Шахтарем: причини

Однією з причин бунту гравців називали те, що на цю гру були зроблені аномальні ставки. Особливо на кількість голів. На це одразу зреагували букмекери – коефіцієнт на перемогу Минаю зріз в рази. А деякі компанії перестали приймати ставки на цей матч.

Гра таки відбулася. Шахтар переміг з рахунком 4:0. І за підсумками цього матчу Минай вилетів з УПЛ.

Тепер цим матчем, а також іншими іграми за участі Минаю, зацікавився комітет етики та чесної гри Української асоціації футболу. Як вказано у їх повідомленні, вони були повідомленні про аномальні ставки на перемогу гостей із великою різницею голів ще до того, як ця інформація стала публічною.

"З метою мінімізації виплат за цими ставками та прийому букмекерами нових ставок під час матчу комітет звернувся до об’єднань букмекерів із проханням заморозити виплати та не приймати нові ставки на матч під час його перебігу", – заявили в КДК.

А також відзначили, що це не перший випадок в цьому сезоні, коли вони змушені були вдатися до такого кроку. Загалом три команди за поданням комітету були заблоковані букмекерами для прийому ставок на матчі за їхньої участі в режимі "лайв".

"Що стосується футбольного клубу Минай, то комітет звернеться із проханням до букмекерів мінімізувати приймання ставок на його наступний матч до початку гри. Комітетом здійснюється перевірка й інших матчів цього клубу, у тому числі команди U-21, результати якої будуть передані до органів здійснення футбольного правосуддя та Національної поліції України найближчим часом", – підсумували в комітеті етики та чесної гри.