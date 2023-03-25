Заспівають пісню про воїнів: на матчі Англія – Україна 4200 вболівальників влаштують перфоманс

Українські фанати влашують перфоманс на матчі відбору до Євро-2024. Відразу понад 4 тисячі вболівальників візьмуть участь у івенті.

На поєдинок між збірними Англії та України фанати підготували справжній перфоманс. Вболівальники віддадуть належне Великій Британії, яка підтримує Україну під час війни, а також вшанують славних воїнів, які боронять нашу державу.

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Краса та трибунах

На матч, який відбудеться в рамках відбору до Євро-2024 запланований справжній аншлаг. Зустріч відбудеться на центральному стадіоні Англії "Вемблі", який сміло може вмістити понад 90 тисяч любителів футболу. До того ж, усі квитки на матч були продані ще наприкінці минулого року. На зустрічі будуть присутні відразу 4200 українських вболівальників, які і візьмуть участь у перфомансі.

Український художник та ілюстратор Андрій Єрмоленко у рамках вдячності від України та українців за підтримку під час війни створив плакат зі зображенням короля Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльза ІІІ. Перед грою українці розгорнуть банер на "синьо-жовтому" секторі, а на 24-ій хвилині матчу заспівають пісню і запустять в небо паперові літачки.

Пісня, яку виконуватимуть фанати, це перероблений хіт британських вболівальників про “10 German bombers in the air”. Текст був змінений та інтепретований від сьогодення, тому пісню заспівають про славних воїнів, які знищують "рашен бомберс".

Ми з Миколою Васильковим надрукували 1000 таких літачків, плюс наліпки з королем і вже передали в Лондон одному з кураторів акції у Великобританії Михайло Яцишину. Українці з "Туманного Альбіона" долучилися і зробили банер. Таким чином ми хочемо подякувати британцям за підтримку, і попросити ще більше літаків для України. Шкода, що більшість наших активних фанатів зараз або на фронті, або волонтерять в Україні, але, сподіваюся, тисячі українців, які прийдуть на "Вемблі", зможуть самоорганізуватися і провести цю акцію гідно,

– розповів журналіст Леонід Веселков.

Нагадаємо, що матч між Англією та Україною відбудеться 26-го березня о 19:00. Збірна "трьох левів" свій перший матч кваліфікації до Євро-2024 уже успішно провела, здолавши збірну Італії (1:2). У паралельному матчі групи Північна Македонія виявилась сильнішою за Мальту (2:1).