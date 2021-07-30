Матч за Суперкубок України з баскетболу зіграють в Києві: дата матчу та суперники
30 липня 2021 , 17:48Читать новость на русском
Матчем за Суперкубок України 22 вересня в київському Палаці спорту стартує новий баскетбольний сезон.
Цього року Суперкубок виборюватимуть останній переможець Кубку України Будівельник та чинний чемпіон Прометей.
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Переможцем попередніх двох розіграшів Суперкубка України став Дніпро, який 2018 року здолав Черкаських Мавп, а наступного – Хімік. Минулого сезону матч за Суперкубок не відбувся через пандемію – команди догравали восени призупинений Кубок України.