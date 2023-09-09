Гідний вибір: хто з українців отримав найвищі оцінки за матч проти Англії

Статистичні портали WhoScored та Sofascore підбили підсумки матчу відбору Євро-2024 Україна – Англія та визначили найкращих гравців. Лідери Арсеналу та українських грандів отримали заслужене визнання.

У Вроцлаві завершився матч кваліфікації чемпіонату Європи-2024 Україна – Англія. Підопічні Сергія Реброва у непростому поєдинку зіграли внічию (1:1) з однією з топ-збірних світу, пише 24 Канал.

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Авторитетні портали WhoScored та Sofascore виставили оцінки учасникам поєдинку у Вроцлаві. За версією WhoScored у складі "синьо-жовтих" найкраще зіграли автор голу Олександр Зінченко та автор результативної передачі Юхим Конопля. Вони отримали по 6,9 бала.

Оцінки збірної України за версією WhoScored / скриншот WhoScored

Від Sofascore найвищі оцінки серед українців отримали той же Олександр Зінченко та Віталій Буяльський, який з'явився на полі в другому таймі. Захисник Арсеналу та хавбек Динамо заробили по 7,2 бала.

Оцінки збірної України за версією Sofascore / скриншот Sofascore

Нагадаємо, що свій наступний матч збірна України зіграє 12 вересня в Мілані проти команди Італії. В турнірній таблиці групи С підопічні Реброва утримують другу сходинку з 7 очками в активі.