Матч УПЛ між Динамо і Дніпром-1 несподівано перенесли на інший стадіон
18 жовтня 2021 , 18:55Читать новость на русском
Джерело:Meta-ratings.com.ua
У поєдинку 12-го туру української Прем'єр-ліги Динамо прийме Дніпро-1. Спочатку гра була запланована на НСК "Олімпійський", проте зустріч пройде на іншому стадіоні.
Матч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Лобановського. Зустріч пройде 24 жовтня і розпочнеться о 17:00.
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Причина перенесення
Це пов'язано з ремонтом доріжок на НСК "Олімпійський". Дніпро-1 погодився на перенесення матчу на стадіон "Динамо" імені Лобановського.
У поточному сезоні УПЛ команда Мірчі Луческу займають перше місце в турнірній таблиці, набравши 29 очок. Дніпро-1 розташувався на четвертій сходинці, маючи в своєму активі 22 бали.
- Минулого разу Динамо грало на стадіоні ім. Лобановського 22 серпня в рамках п'ятого туру УПЛ проти Десни, поєдинок закінчився з рахунком 4:0.