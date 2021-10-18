Матч УПЛ між Динамо і Дніпром-1 несподівано перенесли на інший стадіон

18 жовтня 2021 , 18:55
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Джерело:

Meta-ratings.com.ua

У поєдинку 12-го туру української Прем'єр-ліги Динамо прийме Дніпро-1. Спочатку гра була запланована на НСК "Олімпійський", проте зустріч пройде на іншому стадіоні.

Матч відбудеться на стадіоні "Динамо" імені Лобановського. Зустріч пройде 24 жовтня і розпочнеться о 17:00.

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Причина перенесення

Це пов'язано з ремонтом доріжок на НСК "Олімпійський". Дніпро-1 погодився на перенесення матчу на стадіон "Динамо" імені Лобановського.

У поточному сезоні УПЛ команда Мірчі Луческу займають перше місце в турнірній таблиці, набравши 29 очок. Дніпро-1 розташувався на четвертій сходинці, маючи в своєму активі 22 бали.

  • Минулого разу Динамо грало на стадіоні ім. Лобановського 22 серпня в рамках п'ятого туру УПЛ проти Десни, поєдинок закінчився з рахунком 4:0.
Автор: Юрій Семенюк