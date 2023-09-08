Україні гарантована підтримка в битві з Англією: у Вроцлаві очікується аншлаг

Стадіон "Tarczyński Arena" у Вроцлаві стане домашньою ареною для збірної України в матчі з Англією. Підтримати "синьо-жовтих" прийде велика кількість уболівальників.

Вже у суботу, 9 вересня, відбудеться матч збірної України та лідера групи С відбору чемпіонату Європи-2024 командою Англії. У такому важливому для команди Реброва поєдинку вкрай потрібна підтримка трибун.

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Кожен глядач матчу отримає прапор України

Перший віце-президент Української асоціації футболу Вадим Костюченко повідомив, що на матчі Україна – Англія очікується аншлаг. Наразі у продажі залишилося менше ніж 15 відсотків усіх квитків.

У Вроцлаві під час нашого поєдинку з англійцями очікується аншлаг. Квоту Англії у 3 500 квитків викуплено вже давно, також добігає кінця й продаж інших квитків: станом на ранок п’ятниці їх було продано 35 000. Кожен, хто займе місце на трибунах, отримає національний прапор України – це допоможе створити для нашої збірної атмосферу домашнього матчу,

– розповів Костюченко.

Також футбольний функціонер зазначив, що традиційно частину квитків було виділено для дітей-переселенців із регіонів України, де йдуть бойові дії. Ці дітки будуть виводити команди на поле стадіону. Почесними гостями на трибунах будуть наші воїни, що проходять реабілітацію після поранень у Польщі та Німеччині, а також члени сімей наших загиблих героїв.

Зазначимо, що стадіон "Tarczyński Arena" вміщує 44 500 глядачів. 26 серпня на цій арені відбувся бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа, в якому перемогу святкував українець.

Матч кваліфікації Євро-2024 Україна – Англія відбудеться в суботу, 9 вересня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 19:00 за київським часом.