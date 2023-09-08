"Херсонщина і Крим – це Україна": перед матчем у Вроцлаві відбудеться благодійний турнір

Поєдинок кваліфікації Євро-2024 Україна - Англія стане головною спортивною подією. У день матчу також відбудеться кілька важливих благодійних заходів.

До початку зустрічі національних збірних заплановано футбольний матч між уболівальниками України та Англії. Крім того, у Вроцлаві відбудеться благодійний турнір з мініфутболу "Херсонщина і Крим – це Україна".

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Про цікавий і важливий захід повідомив перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко.

"У Вроцлаві з допомогою УАФ під егідою Херсонської обласної асоціації футболу й Асоціації футболу АР Крим та міста Севастополя буде організовано благодійний турнір "Херсонщина і Крим – це Україна", в якому візьмуть участь 16 команд, сформованих з українців, що проживають у Польщі. Матчі турніру пройдуть поруч зі стадіоном, де зіграють національні команди, тому всі учасники також займуть місця на трибунах під час поєдинку Україна – Англія, щоб підтримати команду Сергія Реброва", – розповів Костюченко.

Благодійний турнір відбудеться перед матчем Україна – Англія / УАФ

Благодійний турнір у Вроцлаві відвідають зіркові гості. Під час змагань будуть розіграні ексклюзивні призи та аукціонні лоти.

Нагадаємо, що 9 вересня у Вроцлаві відбудеться матч відбору Євро-2024 Україна – Англія. Поєдинок розпочнеться о 19:00 за київським часом.