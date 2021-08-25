Матч Світоліної у США припинили: що трапилось

Еліна Світоліна повинна була провести поєдинок проти Фіони Ферро з Франції. Зустріч у рамках хардового турніру WTA 250 у Чикаго була достроково припинена.

Погодні умови внесли корективи

Тенісистки повинні були зіграти у другому колі американського турніру. Спортсменки провели на корті 47 хвилин та за рахунку 4:4 покинули корт.

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Матч був припинений через настання темряви о 18:22 за місцевим часом. Еліна Світоліна та Фіона Ферро повернуться на корт у середу, 25 серпня. Цікаво, що до цього тенісистки ще жодного разу не зустрічались одна з одною.



Матч Світоліної був припинений / Фото з twitter.com/TennisRacketeer

Переможниця поєдинку у чвертьфіналі зіграє проти представниці Франції Крістіни Младенович. Спортсменка посідає 57 місце у рейтингу WTA.