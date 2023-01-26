Черговий провал Роналду: зірковий португалець втратив гольове відчуття і вилетів із Суперкубка

Португальський форвард Кріштіану Роналду продовжив свою безгольову серію у Саудівський Аравію. Ба більше, зірка світового футболу втратив можливість здобути свій перший трофей.

У четвер, 26 січня, відбувся півфінальний матч Суперкубка Саудівської Аравії, в якому зустрічалися команда Роналду Аль-Наср з Аль-Іттіхадом. Усі 90 хвилин на полі провів зірковий португалець. Проте він нічим не зміг допомогти своїй новій команді.

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Роналду вперше програв у Саудівській Аравії

Вже до перерви Аль-Наср "горів" з рахунком 0:2. У Аль-Іттіхада відзначились Ромаріньо та Хамдалла.

Головний тренер Аль-Насра Руді Гарсія спробував врятувати поєдинок, випустивши на поле чотирьох свіжих футболістів. Здавалося, план французького наставника спрацює.

На 67-й хвилині Таліска зумів скоротити розрив у рахунку. У моменті із забитим м'ячем Роналду відволік на себе увагу захисників, дозволивши партнеру по команді скористатись гольовою передачею.

Відео голу Таліски

Але на більше Роналду і компанія не спромоглися. У компенсований час Аль-Іттіхад забив третій гол у ворота Аль-Насра. У підсумку поразка команди Роналду з рахунком 1:3.

Крішті позбувся можливості завоювати свій перший трофей у Саудівській Аравії. Більше того, Роналду другий матч поспіль залишає поле без жодної результативної дії. Схоже, що адаптація португальця до місцевого футболу дещо затягується.

Таким чином, 29 січня у фіналі Суперкубка Саудівської Аравії зустрінуться Аль-Іттіхад і Аль-Фейх, який в іншому півфіналі переміг Аль-Хіляль.

Про свої бомбардирські здібності Кріштіану Роналду матиме змогу нагадати 3 лютого. В цей день Аль-Наср зіграє матч 14-го туру проти Аль-Фатеха.