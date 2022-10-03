Коли совість важливіша за контракт: боснійський гравець категорично відмовився їхати в Росію

Денніс Хаджикадунич висловив чітку позицію щодо матчу між боснійцями та росіянами. Він заявив, що не повернеться до країни-агресора навіть попри договір із Ростовом.

"Не хочу повертатися в Росію"

Футбольна збірна Боснії та Герцеговини вирішила простягнути репутаційну руку допомоги Росії Місцева федерація погодилась на проведення товариського матчу з країною-терористкою.

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Це рішення викликало у спортивної спільноти масове обурення. Проти цієї ідеї висловились і лідери боснійської збірної – Едін Джеко та Міралем П'янич.

Також їх підтримав і захисник команди Денніс Хаджикадунич, який нині виступає за Мальме. Він не хоче грати у такій країні.

Це не той матч, в якому я хочу брати участь. Жодної інформації від асоціації ми не отримували. Ми, гравці, нічого не знаємо, це стосується лише двох федерацій. Я поговорю з асоціацією або тренером з цього приводу. Я туди не поїду і не буду там грати. Не хочу повертатися в Росію, зважаючи на те, що відбувається. Я не маю зв'язку з колишніми одноклубниками. Чесно кажучи, мені байдуже,

– заявив Денніс.

Хто такий Хаджикажунич

Права на 24-річного захисника належать Ростову. За нього він виступав з 2018 року, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну пішов в оренду до Мальме. Там він і починав професійну кар'єру гравця.

Ба більше, Денніс народився у цьому місті і грав за юніорські та молодіжні збірні Швеції. Втім, на дорослому рівні він вирішив грати за боснійців. За балканську збірну він награв вже 19 матчів.