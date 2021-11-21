Матч НБА перервали через вболівальника, якого знудило на паркет

Сакраменто та Юта зустрілися 21-го листопада у рамках регулярного чемпіонату НБА. Організатори вимушено перервали матч через вболівальника.

П'яний фанат відзначився у матчі НБА

Поєдинок Сакраменто – Юта зупинили в четвертій чверті. Одного з вболівальників знудило під час матчу прямо на паркет.

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Повідомляється, що вболівальник був нетверезим. Фаната вигнали з трибун арени Golden 1 Center в Сакраменто.

Організаторам матчу НБА знадобилося трішки часу, щоб прибрати за вболівальником.

Ситуацію з гумором сприйняв діджей на стадіоні. Під час прибирання він увімкнув пісню Help! ("Допоможіть!") у виконанні легендарної рок-групи The Beatles.

. Поєдинок Сакраменто – Юта завершився перемогою гостей з рахунком 105:123. Завдяки звитязі Юта закріпилася на третьому місці. "Кінгз" поки йдуть за межами потрапляння у плей-офф.