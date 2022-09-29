Матч Львів – Шахтар перенесли на прохання "гірників": яка причина

У шостому турі УПЛ футбольний клуб Львів мав прийняти на власному полі донецький Шахтар. Але гру довелося перенести.

Матч Львів – Шахтар мав відбутися в суботу, 8 жовтня. Однак футбольний клуб Шахтар звернувся з клопотанням про перенесення матчу на пізніший термін у зв’язку із щільним графіком команди та участі у єврокубках.

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Нова дата матчу буде оголошена згодом.

Між Львовом та закордоном

Варто відзначити, що перші два тижні жовтня у Шахтаря доволі насичений календар. Команда мала б за цей час повести п'ять матчів. І такий графік не викликав би запитань, якби в Україні було відкрите авіасполучення, адже два матчі команда проведе закордоном. Одна через війну пасажирські літаки в Україні не літають, тому дорога на матчі забирає в рази більше часу.

Так, 1 жовтня Шахтар зіграє у Львові проти харківського Металіста. Після цього команда відправиться до Мадрида, де 5 жовтня запланований матч проти Реала в Лізі чемпіонів. Тож в "гірників" залишалося лише два дні, щоб з Мадрида знову дістатися до Львова на матч 8 жовтня. Долетіти можна було б максимум до Жешува, а звідти вже автобусом подолати 170 кілометрів, включають проходження польсько-українського кордону.

А після матчу зі Львовом – знову вирушати до Польщі. Адже 11 жовтня команда у Варшаві зіграє проти Реала.

15 жовтня Шахтар зіграє проти Динамо. Цей матч міг відбутися в Лондоні, але через смерть королеви Єлизавети II не вдалося домовитися про організацію матчу там.