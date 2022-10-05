Тренер Марселя посварився з суддями на трьох мовах через спізнення суперника в ЛЧ: цікаве відео

У вівторок, 4 жовтня, Марсель приймав вдома Порту у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Перед самісіньким початок зустрічі головною дійовою особо став головний тренер французів Ігор Тудор.

Звинуватив суперника у хитрощах

Матч Ліги чемпіонів Марсель – Спортинг розпочався із 20-хвилинною затримкою. Все через спізнення португальського клубу, який застряг у корках на французьких дорогах.

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Головний тренер Марселю Ігор Тудор був вкрай незадоволений таким перенесенням поєдинку через непунктуальність суперника.

44-річний хорватський спеціаліст вирішив вилити на суддів усі свої емоції. Але його словесна перепалка була, як дещо кумедно, так і приємно вразила фанатів. Спершу Тудор італійською мовою висловив своє обурення суддям.

Після чого дісталось своїм. Тудор на емоціях словесно накинувся на працівників Марселя, які намагались заспокоїти наставника. Тренер клубу поговорив із ними французькою.

А у фіналі словесної перепалки дісталось представникам УЄФА до яких Тудор звернувся англійською. Ось таким поліглотом виявився головний тренер Марселя.

Тудор аргументував свої емоції тим, що Спортинг не може так робити, адже це не якийсь аматорський турнір, а Ліга чемпіонів.

Вони можуть робити все, що захочуть? Це Ліга чемпіонів, а не аматорський турнір", "Вони роблять це спеціально! Мені начхати, у нас більше проблем, ніж у них,

– сказав Тудор.

Відео палкої словесної перепалки від Тудора

Відзначимо, що таке перенесення пішло на користь Спортингу, який вже на першій хвилині відкрив рахунок у матчі.

Однак цього не вистачило, щоб здобути перемогу у Франції. Марсель розлютився та помстився супернику за непунктуальність на футбольному полі. Три голи підопічних Тудора у першому таймі та один м'яч у другій 45-хвилинці поставили крапку у матчі – 4:1, переконлива звитяга французького клубу.

Марсель здобув свої першій очки у груповому раунді Ліги чемпіонів. Але перемога не допомогла команді Тудора вибратись із дна групи "D". До Тоттенхема та Айнтрахта відставання в одне очко. Лідером групи залишається Спортинг.