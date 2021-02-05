Матч Лейпциг – Ліверпуль може відбутися у Будапешті: німцям загрожує технічна поразка

Німецький Лейпциг може стати заручником політики своєї ж держави. Англійський Ліверпуль через карантинні обмеження не може в'їхати у Німеччину на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Лейпцигом і Ліверпулем може відбутися в Будапешті (Угорщина).

До слова УЄФА підготував новий формат Ліги чемпіонів

"Пушкаш Арена" в Будапешті є запасним стадіоном УЄФА на випадок непередбачених обставин. Якщо Лейпциг не зможе знайти альтернативний стадіон для матчу з Ліверпулем, то гра може відбутися в Будапешті.

Лейпцигу загрожує технічна поразка

. Матч Лейпциг – Ліверпуль можуть перенести внаслідок того, що Німеччина припинила авіасполучення з Великою Британією до 17 лютого. Причина – новий штам коронавірусу.

Якщо Ліверпуль не зможе потрапити до Німеччини, а Лейпциг не знайде інше місце проведення матчу, німецьку команду покарають технічною поразкою з рахунком 0:3.

Поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів РБ Лейпциг – Ліверпуль запланований на 16 лютого. Початок о 22:00.