Мавпячі вигуки: матч Ліги чемпіонів у Чехії перервали через расизм

Матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Спарта – Монако був перерваний. Все через расизм у сторону футболіста французького клубу.

Фанати знову за своє

На 37-й хвилині рахунок зустрічі було відкрито. Монако отримало право на кутовий, який завершився результативним ударом головою Орельєна Чуамені.

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Футболіст французького клубу вирішив демонстративно відсвяткувати взяття воріт перед сектором фанатів суперника. Але його святкування були недовгими. Уболівальники почали викрикувати образливі слова та видавали звуки, що були схожі на мавпячі.

Хавбек добре почув це та відразу побіг жалітись до арбітра. Майкл Олівер прийняв рішення призупинити гру, а на арені пролунало попередження для фанатів. Гравці Монако хотіли піти у роздягальню, але вирішили все-таки продовжити поєдинок.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей. А вже після відпочинку французи забили вдруге. На 59-й хвилині Фолланд отримав класну передачу, але переграти голкіпера суперника не зміг. Німецький нападник отримав другий шанс на гол після скидання від партнера по команді. Цією можливості він не згаяв.

Перший поєдинок кваліфікації завершився впевненою перемогою Монако 0:2. Матч-відповідь відбудеться 10 серпня.